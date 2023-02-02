Происходит это при поддержке Румынии.

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3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз

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Из-за резкого скачка стоимости цен на российский газ для Молдовы(с 450 до 646 долларов/1000 кубометров), владельцы частных домов ищут альтернативные способы отопить свои жилищные помещения, например с помощью дров.

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Управление Верховного комиссара Организации Объединённых Наций(ООН) по делам беженцев решило оказать помощь Молдове, закупив у Румынии 2,1 тысячи кубометров дров, которые будут отправлены в страну. К сожалению, такая помощь оказалась сложна в организации, поэтому первая партия дров поступила только вчера, то есть за месяц до окончания зимы.

При этом Правительство Молдавии отмечает, что помощь вполне своевременная для сёл. Поставленные ООН дрова будут распределены через муниципалитеты среди нуждающихся людей в рамках социальной поддержки.

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Дрова могут продаваться неправительственных организациям. Для обеспечения низкой их стоимости, импорт румынских дров освобождён от таможенных налогов.