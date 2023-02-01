Информация о нём может появится уже на текущей неделе.

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Издание Reuters посылаясь на слова двух американских чиновников, сообщает, что Соединённые Штаты Америки готовят Украине новый пакет военной помощи, сумма которого превысит 2 миллиарда долларов. Отмечается, что в новой партии ленд-лиза могут быть включены ракеты большой дальности, о которых давно просило украинское правительство.

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Помимо этого будет поставлено дополнительное оборудование для систем противовоздушной обороны Patriot, боеприпасы и переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin. Интересно, что Украина обладает боле чем 5 500 единицами ПТРК Javelin, когда в самих Соединённых Штатах Америки их 7 100 единиц.

1,75 миллиардов долларов помощи будет отправлено с фонда, разрешающего предоставлять оружие непосредственно с военных заводов, а не американских резервов. Огласить о новом пакете военной помощи могут уже на текущей неделе.

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Что касается ракет большей дальности, Украине отказали в поставках ATACMS(дальность 297 километров), которые можно выпускать с M142 HIMARS, однако возможна поставка ракет Ground Launched Small Diameter Bomb(GLSDB) дальностью 150 километров.