Издание Reuters посылаясь на слова двух американских чиновников, сообщает, что Соединённые Штаты Америки готовят Украине новый пакет военной помощи, сумма которого превысит 2 миллиарда долларов. Отмечается, что в новой партии ленд-лиза могут быть включены ракеты большой дальности, о которых давно просило украинское правительство.
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Помимо этого будет поставлено дополнительное оборудование для систем противовоздушной обороны Patriot, боеприпасы и переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin. Интересно, что Украина обладает боле чем 5 500 единицами ПТРК Javelin, когда в самих Соединённых Штатах Америки их 7 100 единиц.
1,75 миллиардов долларов помощи будет отправлено с фонда, разрешающего предоставлять оружие непосредственно с военных заводов, а не американских резервов. Огласить о новом пакете военной помощи могут уже на текущей неделе.
Что касается ракет большей дальности, Украине отказали в поставках ATACMS(дальность 297 километров), которые можно выпускать с M142 HIMARS, однако возможна поставка ракет Ground Launched Small Diameter Bomb(GLSDB) дальностью 150 километров.