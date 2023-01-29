Об этом заявил глава военного комитета альяна.

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Роб Бауэр, являющийся главой военного комитета НАТО, лейтенант-адмирапом Королевского флота Нидерландов и одним из ключевых функционеров североатлантического альянса, в интервью RTP заявил, что страны запада готовы к прямой конфронтации с Россией.

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Нидерландский офицер считает, что промышленное производство стран альянса должно быть конвертировано в военную сферу, а сам он придерживается режима военной экономики мирного времени. Он также обозначил приоритет альянса - его перевооружение с новыми стандартами.

По мнению Роба Бауэра, Россия уже давно обозначила свою стратегическую цель - возвращение размеров Советского союза, тем самым задев интересы не только Украины, но и западных стран.

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Летом 2022 года Роб Бауэр поздравил Украину с Днём независимости, рассказав в своей речи о поддержке страны североатлантическим альянсом: «Вы можете рассчитывать на поддержку НАТО на каждом шагу этого пути!». Он похвалил украинских военнослужащих за свою мужественность на примере солдата, который взорвал себя с Геническим мостом, остановив наступление российских военнослужащих по этому направлению.