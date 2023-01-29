Речь идёт о передаваемых Украине немецких танках.

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В течение следующих месяцев Украина получит военные поставки немецких танков Leopard 2 как от самой Германии, так и от других союзных стран. Изначально в Германии ходили настроения, которые предвещали, что въезд немецкой техники на российскую территорию якобы повторит исход 1941 - 1945 годов.

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Однако Генеральный секретарь Социал-Демократической партии Германии(правящей партии) Кевин Кюнерт заявил, что Крым является частью Украину и лишь временно оккупирован, поэтому украинская сторона вправе отвоёвывать полуостров, в том числе поставляемой немецкой техникой. Он считает, что въезд украинских военных на Leopard 2 в Крым вполне законен.

Кевин Кюнерт уточнил, что хотя допускает такой исход, всё-таки на текущий момент не может быть идти речи о входе Вооружённых Сил Украины на территорию крымского полуострова, так как российская сторона конфликта пребывает в Запорожской и Херсонской областях, тем самым блокируя потенциальную битву за территориальную принадлежность Крыма.

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На текущий момент Украина ожидает поставок немецких танков Leopard 2 и американских M1 Abrams. Если приблизительные сроки прибытия первых известен - в течение двух-трёх месяцев, то насчёт вторых известно лишь, что планирование такой помощи у Соединённых Штатов Америки займёт два-три месяцев.