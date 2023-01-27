На фоне предстоящих поставок американских танков M1 Abrams и немецких Leopard 2 уральский завод по производству минеральных одобрений «ФОРЭС» пообещал оказать финансовую поддержку военнослужащим, которые будут уничтожать иностранную военную технику.
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Речь идёт о выплате 5 миллионов рублей со счета компании за первую уничтоженную единицу иностранной тяжёлой бронетехники, к которым относят M1 Abrams и Leopard 2. За последующие уничтоженные единицы техники обещается чуть более скромная выплата в 500 тысяч рублей.
Своё решение они объяснили отказом североатлантического альянса от политики ленд-лиза оборонительного вооружения. Компания считает, что им необходимо поддерживать армию и они этим занимаются с первых дней боевых действий.
«ФОРЭС» добавил, что в случае поставки Украине американских истребителей F-15 и F-16, их компания продолжит финансовую поддержку военнослужащих, обещая за каждый сбитый самолёт по 15 миллионов рублей.