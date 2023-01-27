Он призвал «прекратить безумную войну уже сейчас»

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25 января 2023 года Президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден озвучил новый пакет военной помощи Украине, куда войдёт 31 танк M1 Abrams и другое вооружение на общую сумму 400 миллионов долларов.

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Бывший американский президент Дональд Трамп не упустил момент высказаться по этому поводу в собственной социальной сети Truth Social. Он заявил, что «сначала будут танки, потом ядерные удары» и призвал «прекратить безумную войну уже сейчас»

По мнению политика, сделать это можно максимально просто, хотя учитывая ход событий, рассчитывать на быстрое прекращение военных действий не приходится, ведь обе стороны конфликты не собираются уступать перед друг другом.

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Хорватский Президент Зоран Милонович также выразил своё недовольство касаемо поставки американских танков, отметив, что это лишь затягивает войну. Он подчеркнул, что надеется на тайные переговоры между Россией и Соединёнными Штатами Америки, иначе мы по-тихому приближаемся к третьей мировой войне. Своё заявление он подытожил фразой: «что касается танков, то и российские, и американские горят одинаково»