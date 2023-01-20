OpenAI ограничила доступ к своим продуктам ряда стран, подвергнутых санкциям, в их числе: Россия, Беларусь, Иран, Афганистан и другие страны. Впрочем, Украина тоже нечаянным образом «попала» под санкции.
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Как оказалось, санкции должны были затронуть Л/ДНР и Крым, но OpenAI не знает как отличать их от Украины, поэтому одним залпом заглушила свои продукты, в том числе чат-бот с системой ИИ ChatGPT, для украинцев.
Министр цифровой трансформации Украины очевидно недоволен ситуацией и уже обращался к руководству компании по этому поводу, ведь украинцы не могут воспользоваться бесплатными версиями ChatGPT и DALLE-2. Единственный выход - VPN или в случае с чат-ботом, его использование через специальные Telegram-каналы, получая урезанный функционал.
Компания OpenAI запустила свои проекты благодаря финансовой поддержке Илон Маска и других бизнесменов. Лабораторией искусственного интеллекта заинтересованы и другие компании, например Microsoft, которая сообщала о готовности влить в стартап 10 миллиардов долларов.