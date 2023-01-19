Под "новыми технологиями" он в особенности выделил искусственный интеллект.

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Директор Федерального Бюро Расследований Соединённых Штатов Америки Кристофер Рэй заявил, что новые технологии, начиная от автономных транспортных средств, заканчивая системами искусственного интеллекта, создают новые возможности и риски для национальной безопасности.

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Особенно главы спец. службы беспокоят китайские программы с системами искусственного интеллекта, которые способны взламывать систему других стран. По его мнению, развитие технологий приводит к увеличенному полю атак, спектру их методов и повышения качества, количества таковых атак в принципе.

Федеральное ведомство беспокоят и автономные транспортные средства, которые «манипулироваться таким образом, чтобы запутать или исказить алгоритмы», что в свою очередь может привести к физическим убыткам.

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Ранее Кристофер Рэй заявил, что Китай лидирует по количестве украденных у Соединённых Штатов Америки технологий. Он считает, что страна изначально определяет технологии, которые необходимы для доминирования на рынке, а после крадёт их.