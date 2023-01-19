8 ноября 2022 года русскоязычный Twitch-стример Николай Лебедев(Некоглай) опубликовал в TikTok пародию на российского солдата, отбрасывающего украинские гранаты в окопе. Когда большинством пользователей поняли юмор, среди правительственных кругов стримером заинтересовались.
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Позже всплыло о его незаконном пребывании в России, откуда он был депортирован 24 ноября. По заявлению самого Николая, в течение двух недель он находился под пытками режима, где его забивали прямо в отделении полиции, а сам процесс снимался на камеры
По итогу русскоязычный стример сообщил на одной из трансляций, что «до конца своих дней будет говорить о политике» и «останется на всю жизнь врагом российского режима»
В его планах передать Вооружённых Силам Украины 100 000 долларов в виде дронов DJI Mavic 3T, которые он лично отдаст им в Киеве. Он добавил, что у него ещё есть все необходимые контакты и это произойдёт в течение недели.