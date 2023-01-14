Не может закончиться то, что производится - заявил он.

Ещё с осени прошлого года активно ведётся подсчёт российских ракет и ставятся прогнозы когда же они закончатся, что сделает обстрелы невозможными. Несмотря на все расчёты экспертов, спикер Военно-воздушных сил Вооружённых Сил Украины Юрий Игнат заявил, что ракеты не заканчиваются и причина этому простая: не может закончиться то, что производится.

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По словам украинского офицера, слово «заканчиваются(про ракеты)» активно гуляет в информационном пространстве, но в текущий момент X-101 и «Калибр» продолжают производится, их поставляют для очередных обстрелов прямо с конвейера.

Отсутствие масштабных обстрелов, как раньше, Юрий Игнат объясняет объективными причинами: либо берегут до следующих обстрелов, либо пока нет возможности.

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Последний обстрел Украины произошёл 14 января, тогда в ряде регионов была объявлена воздушная тревога. По заявлениям местных администраций, в Киевской области пострадало 30 домов и объект энергетической инфраструктуры, а в Днепре было попадание в жилой дом, где разрушено 72 квартиры.