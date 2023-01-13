Министерство Обороны Соединённых Штатов Америки поддержало инициативу по передаче Украине тяжёлого вооружения, в том числе танков. Об этом заявлено на брифинге, который транслировался на официальном сайте Пентагона.
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Спикер Пентагона в звании генерала Патрик Райдер отметил, что передавая Украине такое вооружение, необходимо обеспечить обучение Вооружённых Сил Украины в пользовании ним, а также передать всё необходимое для обслуживания техники.
Политик заявил, что этот вопрос будет поднят на встрече контактной группы по обороне Украины на восьмой встрече формата «Рамштайн», которая пройдёт уже 20 января этого года. Также будет затрагиваться речь о комплексах противовоздушной обороны, новых поставках Украине боеприпасов. Сам же Пентагон рассматривает все варианты передачи стране тяжёлого вооружения.
На текущий момент уже проходят учения для Вооружённых Сил Украины по их обучению эксплуатации переданных Соединёнными Штатами Америки боевых машин пехоты Bradley. Учения начнутся в Германии уже на следующей неделе.