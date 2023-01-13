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Основатель Microsoft Билл Гейтс рассказал о своём телефоне: не iPhone и не Microsoft Surface
Помимо этого он дал аргументацию почему пользуется именно этим телефоном.
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Основатель Microsoft Билл Гейтс, который давно уже отошёл от дел компании, принял участие в дискуссии Reddit, где отвечал на вопросы пользователей форума. Один из таких вопросов: каким телефоном пользуется миллиардер.

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Можно предположить, что личность, которая ассоциируется в Microsoft, может использовать планшет вроде Microsoft Surface или, например, классический новенький iPhone. Но всё не так просто: выбор Гейтса пал на Samsung Galaxy Z Fold 4. Ранее он пользовался Samsung Galaxy Z Fold 3.

Примечательно, что сам Билл Гейтс не покупал смартфон, ему подарил его лично Ли Джэ Ён - вице-президент Samsung, «наследник» компании. Миллиардеру приходится по душе такой смартфон, так как его можно раскрыть как планшет, а это удобно в работе с офисными программами Microsoft Office.

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Для работы Гейтс использует компьютер Surface Studio, в поездках ноутбук на базе операционной системы Windows без уточнения модели. В офисах компании же используются моноблоки Surface Hub 2S на базе Windows 11 Team.

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