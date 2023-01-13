В течение всего 2022 года котировки акций Ubisoft стремительно падают, только за прошедшие сутки они упали в цене на 14%. При всём этом, компания уже подсчитывает свои убытки и к концу финансового года потеряет 537 миллионов долларов, из-за чего вынуждена отменить ряд анонсированных проектов.
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В свою очередь, отмена трёх анонсированных проектов и уже шестой перенос даты выхода игры про пиратов Skull and Bones, хоть и является вынужденной мерой, но сказываются на стоимости акций сугубо негативно. Компания готовится в течение ближайших двух лет сэкономить расходов на 215 миллионов долларов, в том числе за счёт сокращения штата сотрудников, который на текущий момент составляет 20 тысяч человек.
Генеральный директор Ubisoft Ив Гиймо обратился к сотрудникам студии, призвав их «спасать компанию», отметив, что всё зависит от них: от качества выпущенных игр, от сроков их релиза.
Также ещё с апреля прошлого года пошли слухи, что компания готовилась к поглощению, то есть пыталась себя продать, однако как утверждают инсайдеры, никто не заинтересован в такой покупке.