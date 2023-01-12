Работа над ним велась пять лет.

3080 за 72 тр - цены снова пошли вниз

3080 за 72 тр - цены снова пошли вниз

10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр

10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр

Летом 2021 года признанная Верховным судом России террористическая организация «Талибан» произвела ряд наступательных операций, в результате чего заняла столицу Афганистана - Кабул и организовала своё правительство, исповедующее радикальные исламистские взгляды. В первые дни их правления со страны пытались любым путём уехать все несогласные, а Соединённые Штаты Америки вывели свои войска 31 августа.

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Ожидать каких-то технологических подвижек от страны, где женщинам запрещено посещать медицинские и учебные заведения, как-то сложно. Но всё-таки афганские энтузиасты представили «суперкар» собственного производства - Mada 9.

Работа над созданием так называемого "суперкара" велась пять лет в Центре технического и профессионального образования Нававари. Результат их работы как минимум в том, что это не 3D модель, а полноценный автомобиль, построенный из «лёгких композитных материалов, собранных на трубчатой раме»

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Ничего конкретного о старте производство автомобиля нет, но говорится, что работа над ним практически завершена. Внешне он ничем не уступает современным Ferrari.