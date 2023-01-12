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Республиканцы избрали главами комитетов конгресса США лояльных к Украине политиков
Все они так или иначе поддерживали страну своими заявлениями или действиями.
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Прошедшие парламентские выборы в конгресс Соединённых Штатов Америки, как и ожидалось, дали большинство мандатов нижней палаты(палате представителей) Республиканской партии, при этом в сенате(верхней палате) ситуация практически равная: 48 мандатов Демократической партии(+2 независимых избранника, состоящих в коалиции с демократами), 50 мандатов Республиканской партии.

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Только на 15 попытке парламенту удалось определиться со спикером нижней палаты. Им стал Кевин Маккарти, которого почти сразу поздравил Президент Украины с назначением на должность. 

Конгрессу предстояло определиться и с новыми главами комитетов, речь идёт о самых ключевых из них: иностранных дел, разведки, вооружённых сил и ассигнований. Примечательно, что несмотря на то, что от республиканцев не ждали поддержки Украины, все избранные главы комитетов являются лояльными к стране и так или иначе поддерживали её либо словами, либо делом:

  • Комитет иностранных дел. Майкл Маккол из штата Техас стал новым главой комитета. Ранее он призывал Джо Байдена предоставить Украине дальнобойные ракеты ATACMS, а удары по Крыму назвал честной игрой. Поддерживал остановку Северного потока-2.
  • Комитет вооружённых сил. Новый глава Майк Роджерс, считающийся одним из тех, кто требует максимально увеличивать "пакеты" военной помощи для Украины.
  • Комитет разведки. Возглавлен Майком Тёрнером, призывавшем администрацию президента увеличить количество поставляемого в Украину вооружения для обороны. Придерживается мнения, что победа Украины показала бы Китаю, что стоит воздержаться от вторжения в Тайвань. Перед резонансным заявлением накануне парламентских выборов в октябре, что республиканцы не будут поддерживать Украину, уточнил мнение своих коллег: военная помощь продолжится, но будет более подотчётная.
  • Комитет ассигнований(распределения федеральных средств и контроль их затрат). Возглавила Кейн Грейнджер, которая стала первой женщиной-конгрессвумен от Техаса в истории страны(ей 79 лет), а также планировала один из районов Техаса. Поддержала события 2014 года в Украине, среди действующего состава нижней палаты считается одной из «лоббисток» украинских интересов. 
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В таком составе конгресс Соединённых Штатов Америки проработает вплоть до 2024 года.

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