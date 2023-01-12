Все они так или иначе поддерживали страну своими заявлениями или действиями.

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Прошедшие парламентские выборы в конгресс Соединённых Штатов Америки, как и ожидалось, дали большинство мандатов нижней палаты(палате представителей) Республиканской партии, при этом в сенате(верхней палате) ситуация практически равная: 48 мандатов Демократической партии(+2 независимых избранника, состоящих в коалиции с демократами), 50 мандатов Республиканской партии.

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Только на 15 попытке парламенту удалось определиться со спикером нижней палаты. Им стал Кевин Маккарти, которого почти сразу поздравил Президент Украины с назначением на должность.

Конгрессу предстояло определиться и с новыми главами комитетов, речь идёт о самых ключевых из них: иностранных дел, разведки, вооружённых сил и ассигнований. Примечательно, что несмотря на то, что от республиканцев не ждали поддержки Украины, все избранные главы комитетов являются лояльными к стране и так или иначе поддерживали её либо словами, либо делом:

Комитет иностранных дел. Майкл Маккол из штата Техас стал новым главой комитета. Ранее он призывал Джо Байдена предоставить Украине дальнобойные ракеты ATACMS, а удары по Крыму назвал честной игрой. Поддерживал остановку Северного потока-2.

Комитет вооружённых сил. Новый глава Майк Роджерс, считающийся одним из тех, кто требует максимально увеличивать "пакеты" военной помощи для Украины.

Комитет разведки. Возглавлен Майком Тёрнером, призывавшем администрацию президента увеличить количество поставляемого в Украину вооружения для обороны. Придерживается мнения, что победа Украины показала бы Китаю, что стоит воздержаться от вторжения в Тайвань. Перед резонансным заявлением накануне парламентских выборов в октябре, что республиканцы не будут поддерживать Украину, уточнил мнение своих коллег: военная помощь продолжится, но будет более подотчётная.

Комитет ассигнований(распределения федеральных средств и контроль их затрат). Возглавила Кейн Грейнджер, которая стала первой женщиной-конгрессвумен от Техаса в истории страны(ей 79 лет), а также планировала один из районов Техаса. Поддержала события 2014 года в Украине, среди действующего состава нижней палаты считается одной из «лоббисток» украинских интересов.

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В таком составе конгресс Соединённых Штатов Америки проработает вплоть до 2024 года.