Steam удалось поставить два новых рекорд: один из них - по пиковому числу пользователей игровой площадки в сети, другой - количество одновременно играющих геймеров. Вчера шла речь о пиковом онлайне 32,1 миллиона человек, 10 миллионов из которых находились в игре.
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Впрочем, ситуация по графику кажется положительной для Steam, так как количество геймеров растёт всю неделю, а уже сегодня пиковый онлайн перевалил за 33 миллиона пользователей. Число играющих игроков тоже растёт, но с меньшими темпами, чем пиковый онлайн.
Стоит отметить, что недавно прославившийся клон Among Us - Goose Goose Duck, сыграл существенную роль в популяризации площадки. Число игроков гусиного клона составляло максимум 563 тысячи, когда в не требующей объяснений Dota 2 697 тысяч игроков. Свою славу игру получила благодаря стримингу участниками корейского бойбенда BTS, например Кима Тэ-хён, увеличившего онлайн игры с 6 до 130 тысяч.