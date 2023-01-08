Цифры на игровой площадке продолжают идти вверх.

3080 за 72 тр - цены снова пошли вниз

3080 за 72 тр - цены снова пошли вниз

10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр

10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр

Steam удалось поставить два новых рекорд: один из них - по пиковому числу пользователей игровой площадки в сети, другой - количество одновременно играющих геймеров. Вчера шла речь о пиковом онлайне 32,1 миллиона человек, 10 миллионов из которых находились в игре.

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Впрочем, ситуация по графику кажется положительной для Steam, так как количество геймеров растёт всю неделю, а уже сегодня пиковый онлайн перевалил за 33 миллиона пользователей. Число играющих игроков тоже растёт, но с меньшими темпами, чем пиковый онлайн.

рекомендации 3060 дешевле 30тр в Ситилинке 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке 3070 Gainward Phoenix за 45 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 15000р скидка на 4090 MSI Gaming 3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр Компьютеры от 10 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming

Стоит отметить, что недавно прославившийся клон Among Us - Goose Goose Duck, сыграл существенную роль в популяризации площадки. Число игроков гусиного клона составляло максимум 563 тысячи, когда в не требующей объяснений Dota 2 697 тысяч игроков. Свою славу игру получила благодаря стримингу участниками корейского бойбенда BTS, например Кима Тэ-хён, увеличившего онлайн игры с 6 до 130 тысяч.