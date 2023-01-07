Четверо жителей города Хмельницкого в Украине разработали в гараже шлем TOR-D для военнослужащих, который имеет запатентованные подушки, металлический обвес и каверы собственного производства. Свою разработку они сравнивают с американским шлемом FAST Ballistic High Cut, который используется силами специального назначения и артиллеристами.
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Один из разработчиков шлема - действующий военнослужащий Сил специальных операций, который находится на фронте и оттуда даёт идеи по модернизации шлема. Коллектив заявляет, что порой им приходилось работать в гараже без света, но это их не остановило.
Разработчики шлема утверждают, что в 90% случаях шлем защищает от обломков, но есть примеры, когда военнослужащие приходили из-под обстрела с попаданиями автомата или пулемёта, а на шлеме оставались только вмятины. Однако всё это зависит лишь от удачи и расстояния, откуда ведётся огонь.
Отмечается, что уже разработано и поставлено в ряды Вооружённых Сил Украины 800 шлемов, а три модернизированных версии имеет на вооружении Валерий Залужный, занимающий должность Главнокомандующего Вооружёнными Силами Украины.