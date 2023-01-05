К такому выводу пришли блогеры 68Logic.

Блогеры Consoles System(68Logic) опубликовали в своём Twitter доказательства, что вертикальное положение PlayStation 5 может привести к повреждению внутренней части консоли вплоть до её поломки. Автор Twitter аккаунта 68Logic управляет уже более десяти лет мастерской, специализирующейся на ремонте техники, в том числе консолей.

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По их заявлению, в PlayStation 5 находится герметичный жидкий метал, который охлаждает консоль, но если установить консоль вертикально - он может начать протекать, в таком случае метал растечётся по внутренней части консоли, например по платам, затвердеет и ухудшит систему охлаждение. Если же «течь» жидкого метала попадёт на материнскую плату, то тогда владельца консоли ждёт замыкание.

Стоит отметить, что речь идёт лишь о шансе и только, если для этого созданы все условия, например тряска консоли в вертикальном положении, в ином случае жидкий метал не должен вытечь. При этом всём, блогеры все равно рекомендуют ставить консоль в горизонтальном положении.

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Sony никак не комментировала инцидент, но 68Logic уверяют, что в их работе этот случай имеет массовый характер и с ним часто обращаются пользователи консолей компании.