Весной прошлого года ЧВК «Вагнер» начали вербовать на передовую службу российских заключённых в обмен на амнистию. Руководство частной военной компании пообещало, что те, кто отслужит весь контракт, равный полгода, на передовой и не отступят, не сдадутся в плен - с тех будет снята судимость.
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Спустя первой волны вербовки прошло уже полгода и первая "партия" отслуживших заключённых была амнистирована. Речь пока идёт о двадцати заключённых, но пока никаких официальных подтверждений в виде президентского указа о помиловании нет, лишь слова главы ЧВК Евгения Пригожина.
Амнистированных заключённых встретил Евгений Пригожин лично, поздравив с "отработкой контракта" и дал им наставление: «Много не бухайте, наркотики не употребляйте, баб не насилуйте». Он отмечает, что многие заключённые желают продолжить службу.
Известен случай, когда в Новошахтинске заключённый, проходивший службу в ЧВК «Вагнер», пересёк границу страны и открыл огонь по сотрудникам полиции. Он объяснил это тем, что перепутал российских полицейских с украинскими военными.
На данный момент по данным американских разведслужб на территории Украины проходят службу около 40 тысяч российских заключённых. Основная их часть сконцентрирована в горячих точках, в том числе в разрушенном Бахмуте.