Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов, находящийся в звании генерал-майора, во время телемарафона сказал, что Бахмута(Донецкая область), где проходят ожесточённые бои, больше не существует как города.
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Речь о том, что Бахмут из-за постоянных обстрелов больше непригоден для жизни, а некоторые районы и вовсе не подлежат реконструкции. Глава разведки добавил, что хотя не является строителем, но считает, что город проще строить «с нуля», чем пытаться там что-то отстроить.
Ранее Кирилл Буданов заявил, что наступление на Бахмут проходят под руководством ЧВК «Вагнера», а также на город брошены все основные силы, так как он имеет логистическую ценность и открывает доступ к продвижению на Краматорск и Славянск.
Бахмут имеет и политическую ценность, связанную с тем, что за город идёт непрерывная битва уже не один месяц. Любая новость о изменении контроля над городом могла бы принести репутационный успех.