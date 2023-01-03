Офицер отметил, что город из-за обстрелов проще строить с нуля.

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3080 за 72 тр - цены снова пошли вниз

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов, находящийся в звании генерал-майора, во время телемарафона сказал, что Бахмута(Донецкая область), где проходят ожесточённые бои, больше не существует как города.

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Речь о том, что Бахмут из-за постоянных обстрелов больше непригоден для жизни, а некоторые районы и вовсе не подлежат реконструкции. Глава разведки добавил, что хотя не является строителем, но считает, что город проще строить «с нуля», чем пытаться там что-то отстроить.

Ранее Кирилл Буданов заявил, что наступление на Бахмут проходят под руководством ЧВК «Вагнера», а также на город брошены все основные силы, так как он имеет логистическую ценность и открывает доступ к продвижению на Краматорск и Славянск.

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Бахмут имеет и политическую ценность, связанную с тем, что за город идёт непрерывная битва уже не один месяц. Любая новость о изменении контроля над городом могла бы принести репутационный успех.