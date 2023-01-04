Такое предположение высказало американское издание Associated Press.

3080 за 72 тр - цены снова пошли вниз

3080 за 72 тр - цены снова пошли вниз

Развитие военного конфликта на территории Украины может совершить «революцию» в сфере автономного оружия(в том числе беспилотных летательных аппаратов), тем самым ускоряя процесс выведения на поле боля полностью беспилотных боевых единиц - об этом сообщило американское издание Associated Press.

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По словам военных аналитиков, проходящие боевые действия ускоряют процесс исследования искусственного интеллекта с целью его эксплуатации в военных целях. И чем больше длится конфликт, тем больше вероятность появление новых боевых единиц, которые самостоятельно смогут идентифицировать цель, выбрать и навестись на неё для атаки без помощи человека.

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Фёдоров подтвердил предсказания аналитиков, заявив, что развитие автономных боевых единиц, особенно в течение ближайших шести месяцев, является «логичным и неизбежным следующим шагом»

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Как пример из уже существующих автономных систем - противоракетный щит «Железный купол» в Израиле, который автоматически и без помощи люди открывает огонь по целям, однако этот процесс все равно контролируется, чтобы вмешаться при необходимости.