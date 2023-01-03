Украдено более 70 PDF файлов с результатами ПЦР-тестирования.

Хакерская организация Объединенный Штаб Сопротивления(ОШС) накануне Нового года взломали сайт Республиканского клинического медицинского центра в составе Управления справами президента Беларуси. Клиника специализируется на обследовании и лечении высокопоставленных чиновников Беларуси, её главный врач - Ирина Абельская, которая предположительно является матерью Николая Лукашенко(младшего сына белорусского президента)

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Изначально хакеры 31 декабря разместили на сайте информационное письмо в духе оппозиции, где затронули тему политических заключённых Белоруссии, которых требовали освободить. Уже 2 января ОШС объявили об анализе украденных данных с сайта медицинского центра, опубликовав архив из более чем 70 PDF файлов, являющихся электронный вариантом про прохождении ПЦР-тестирования на COVID-19. Причём проходили их не обычные чиновники, а сам белорусский президент Александр Лукашенко и его сын Николай Лукашенко.

На электронных вариантах справок находится оригинальный QR-код, распознаваемый сайтом медицинского центра, и сама информация про пациента: время тестирования, его результат, время выдачи справки и имя врача. Справки подписывались заместителем главного врача, после заведующим инфекционно-эпидемиологического отделения медицинского центра. Первая дата выдачи справки - 12 апреля 2021 года, последняя - 25 декабря 2022 года.

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Примечательно, что большинство ПЦР-тестирований проходило за несколько дней до официальных встреч белорусского президента с российским. Начиная с сентября 2021 года проводилось сразу несколько тестирований на COVID-19 как белорусского президента, так и его сына. Интересно, что сын белорусского президента никак не фигурировал на президентских встречах, но анализ все равно сдавал.