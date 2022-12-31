Глава Министерства Иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью РБК заявил, что в следующем году страна можно получить американские ракеты ATACMS, рассчитанные на дальность до 300 километров. Также идёт речь о современных танках и дронах.
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Он уточнил, что поставки напрямую зависят от положения военных дел. Министр иронично подметил, что изначально были ожидания поставок ЗРК Patriot, после получения которых был поднят вопрос современных танках и ракетах ATACMS, поставки которых могут привести к логическому вопросу: «Что с авианосцами и подводными атомными лодками. Когда мы их получим?»
Американские ATACMS представляет собой управляемую ракету с дальностью до 300 километров, которые могут быть выпущены с M142 HIMARS. Украинская сторона неоднократно просила Соединённые Штаты Америки предоставить ракеты, однако были опасения, что это закончится ударами за пределами страны.
Известно, что не так давно поставленные Соединёнными Штатами Америки в Украину ЗРК Patriot, за которые страна долгое время боролись, смогут применяться на поле боя только спустя два-три месяца, так как обращение с ними требует обученных специалистов.