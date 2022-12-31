С момента ограничений для россиян в сервисе коротких видео TikTok и признания социально сети Instagram(материнской компании Meta) экстремистской организацией, российское правительство подняло вопрос об "импортозамещении" и поддержало два проекта - Looky(аналог Instagram) и Sunlight Play(аналог TikTok), которые затребовали в общей сумме грантовую помощь на круглую цифру в 567.7 миллионов рублей.
реклама
Всё это происходило в рамках государственной программы «Новое общесистемное программное обеспечение», утверждённой в декабре 2022 года и рассчитанной вплоть до 2030 года.
Однако после публикации "дорожной карты" Министерства цифровой политики, стало понятно, что веб-ресурсы не получат обещанное финансирование, так как «не являются приоритетными» и их уже можно назвать: «зрелые сервисы, которые не уступают западным». Впрочем, им предлагают льготную ставку по кредитам.
Зато грантовое финансирование получит аналог Gmail - «Почта 2.0» от Росатома, а также корпоративный мессенджер VK Teams от самого холдинга VK.