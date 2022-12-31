От обезьян до роботизированных динозавров.

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4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60

Иногда игры дают возможность погрузиться в прошлое или будущее, чем открывают взгляд на мир, определённые события и исходы. Геймер под никнеймом Ucankabak решил воспользоваться случаем и опубликовал древо человеческой эволюции, правда, в не совсем стандартном виде - в виде игр.

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Древо состоит из двадцати шести тайтлов разного времени, начиная от игры Ancestors: The Humankind Odyssey, разворачивающейся 10 миллионов лет назад до нашей эры, и заканчивая Horizon: Zero Dawn, где мир охватили роботизированные динозавры в 3020 году уже нашей эры.

Стоит отметить, что десять из двадцати шести тайтлов игры студии Ubisoft - Assassin’s Creed. Впрочем, это и понятно, ведь студия с момента выхода первой игры серии в 2007 году охватили разные временные промежутки, не добравшись пока только до будущего.

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На момент написания новости запись Ucankabak на Reddit уже набрала 54 тысячи лайков и 2 800 комментариев.