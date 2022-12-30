В трейлере можно заметить ряд игровых механик.

4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60

4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60

29 декабря 2022 года в 22:00 по московскому времени на англоязычном YouTube канале IGN и студии GSC Game World состоялся показ геймплейного трейлера «Come to Me(Иди ко мне)» к S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, где можно заметить демонстрацию ряда игровых механик.

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Так в геймплейном трейлере показаны кат-сцены из игровых миссий, система стрельбы из оружия и его перезарядка, работа аномалий и взаимодействие с созданными ими артефактами, мутанты и система лутинга с инвентарём. Примечательно, что один из кадров трейлера был ранее показан на канале Xbox, посвящённый эксклюзивам консоли.

Также можно заметить, что игровая валюта в виде рублей была заменена на собственную. Сам видеоролик трейлера комментируется на английском языке с возможность включить субтитры на русском языке.

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Выход S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl после апрельского переноса должен состояться в декабре 2023 года на ПК и консолях Xbox Series X/S. Владельцы подписки Xbox Game Pass смогут получить игру в день выпуска.