Произойдёт это уже сегодня ночью.

GSC Game World неоднократно переносили выход и так уже затянувшегося продолжения трилогии S.T.A.L.K.E.R., а из продемонстрированного лишь скриншоты, модели, трейлеры, всего один из которых является геймплейным. На данный момент о предстоящем AAA тайтле известно мало, в том числе о сюжетной составляющей, что уже говорить о игровых механиках.

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Спустя полгода молчания студия решила порадовать фанатов чем-то интересным: уже сегодня в 22:00 по московскому времени состоится показ геймплейного трейлера S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. На англоязычном YouTube канале IGN уже появился анонс видео, где в описании указано, что украинская студия спустя долгое время готова показать свой прогресс в грядущем шутере.

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Выход S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl запланирован на декабрь 2023 года в качестве консольного эксклюзива для Xbox Series X/S, а также для пользователей ПК. Игра будет включена в подписку Xbox Game Pass..