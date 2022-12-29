В течение всего года акции Tesla продолжают падать в цене и этот месяц не исключение: всего за день акции опустились в стоимости на 11,4 процентов. За последние пять дней на 20,06 процентов, а за месяц на 39,10 процентов, чем сделали декабрь самым убыточным месяцем в этом году для компании.
реклама
Связывают падение стоимости акций со снижением спроса на электрокары, из-за чего компания изначально сократила их производство на заводе в Шанхае, а после предложила жителям Соединённых Штатов Америки скидку 7 500 долларов на две модели автомобилей, имеющих самое большое производство. Примечательно, что с момента приобретения Маском Twitter, акции Tesla опустились в цене на 50 процентов.
При этом падение стоимости акций Tesla хоть и печальное для акционеров событие, но не такое критическое, ведь если смотреть на динамику стоимости акций компании за последние пять лет, их стоимость выросла на 436,61 процентов.