Речь идёт о развале Европейского союза, повышения цен на газ и нефть, захват украинских территорий Венгрией и Польшей.

4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60

4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60

В своём Twitter бывший российский президент Дмитрий Медведев поделился прогнозам на 2023 год, где предрёк развал Европейского союза, гражданскую войну в Соединённых Штатах Америки, колоссальное повышения цен на газ и нефть, а также аннексию украинских территорией западной части страны Венгрией и Польше.

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Илон Маск не остался в стороне и прокомментировал предсказания политика, изначально опубликовав фразу: «Эпическая ветка!(про твит)». После миллиардер дал полноценный комментарий, где назвал его прогнозы абсурдными, добавив, что они показывают «поразительное отсутствие осведомленности о прогрессе искусственного интеллекта и устойчивой(зелёной) энергетики»

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Интересно, что Дмитрий Медведев в своём твитте упомянул Маска, когда говорил о гражданской войне на американском континенте. Так, по его мнению, в результате гражданской войны в Соединённых Штатах Америки Техас отсоединится от страны и войдёт в тесные отношения с Мексикой, а Илон Маск одержит победу на выборах в ряде штатов, управляемых Республиканской партией.