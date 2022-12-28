В своём Twitter бывший российский президент Дмитрий Медведев поделился прогнозам на 2023 год, где предрёк развал Европейского союза, гражданскую войну в Соединённых Штатах Америки, колоссальное повышения цен на газ и нефть, а также аннексию украинских территорией западной части страны Венгрией и Польше.
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Илон Маск не остался в стороне и прокомментировал предсказания политика, изначально опубликовав фразу: «Эпическая ветка!(про твит)». После миллиардер дал полноценный комментарий, где назвал его прогнозы абсурдными, добавив, что они показывают «поразительное отсутствие осведомленности о прогрессе искусственного интеллекта и устойчивой(зелёной) энергетики»
Интересно, что Дмитрий Медведев в своём твитте упомянул Маска, когда говорил о гражданской войне на американском континенте. Так, по его мнению, в результате гражданской войны в Соединённых Штатах Америки Техас отсоединится от страны и войдёт в тесные отношения с Мексикой, а Илон Маск одержит победу на выборах в ряде штатов, управляемых Республиканской партией.