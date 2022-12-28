Не так давно была речь о поставке 10 тысяч терминалов широкополосного интернета стране по гос. заказу.

4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60

4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60

SpaceX понизили стоимость высокоскоростного широкополосного интернета Starlink для жителей Украины на небольшую сумму. Речь идёт о понижении цены оборудования с 700 долларов до 600, при этом стоимость ежемесячной подписки в 75 долларов остаётся неизменной. Для сравнения, в Чехии Starlink обходится 484 долларов, когда в Польше 620 долларов.

реклама

По всей видимости, понижения стоимости оборудования может быть связано с недавним решением украинского правительства по освобождению от НДС производителей генераторов, аккумуляторов и терминалов Starlink. На данный момент общая численность пользователей высокоскоростного широкополосного интернета Starlink достигает одного миллиона человек.

рекомендации Теперь 4080 значительно дешевле 3090 3070 за 50 тр в Ситилинке 4080 Gigabyte по старой цене в Ситилинке RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 24 ядерный 13900K - смотри цену i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 13700K дешевле 40 тр в Регарде 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Не так давно Министр цифровой информации Михаил Фёдоров объявил, что при помощи Маска Украина получит ещё 10 тысяч терминалов Starlink, причём все финансовые вопросы улажены: за оплату государственного заказа возьмутся две страны Европейского союза.