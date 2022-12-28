SpaceX понизили стоимость высокоскоростного широкополосного интернета Starlink для жителей Украины на небольшую сумму. Речь идёт о понижении цены оборудования с 700 долларов до 600, при этом стоимость ежемесячной подписки в 75 долларов остаётся неизменной. Для сравнения, в Чехии Starlink обходится 484 долларов, когда в Польше 620 долларов.
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По всей видимости, понижения стоимости оборудования может быть связано с недавним решением украинского правительства по освобождению от НДС производителей генераторов, аккумуляторов и терминалов Starlink. На данный момент общая численность пользователей высокоскоростного широкополосного интернета Starlink достигает одного миллиона человек.
Не так давно Министр цифровой информации Михаил Фёдоров объявил, что при помощи Маска Украина получит ещё 10 тысяч терминалов Starlink, причём все финансовые вопросы улажены: за оплату государственного заказа возьмутся две страны Европейского союза.