Иначе компания рискует попасть на многомилионный штраф.

4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60

4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60

Хакер под никнеймом Ryushi заявил, что из-за ранее исправленной неуязвимости Twitter, смог получить доступ к личным данным 400 миллионов пользователей социальной сети. Личные данные включают электронные почты и номера телефонов, в том числе известных личностей: младшего сына Дональда Трампа, Александрии Окасио-Кортес(конгрессмен), Кевина О'лири(канадского предпринимателя), Пирса Моргана(американского журналиста), Виталия Бутерина(сооснователь Ethereum) и других.

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Злоумышленник обращает к Илон Маску, объясняя, что лучший вариант для компании - выкупить данные, как в своё время поступил Facebook. Иначе Twitter нарывается получить в Соединённых Штатах Америки штраф на общую сумму 276 миллионов долларов, о репутационном ущербе после огласки можно молчать.

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Если хакер действительно владеет широкой базой данных и не получит желаемое, то Twitter попадёт в очередной скандал, которых с момента становления Маска Генеральным директором социальной сети всё больше.