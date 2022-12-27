Начиная с 16 сентября в Иране проходят массовые протесты, причиной которых является смерть 22-летней Махсы Амини. Девушка была задержана и избита иранской полицией из-за неправильного ношения хиджаба. Жители стали выходить на митинги, а интернет пополнился видео, где протестующие кидают камни в полицейских и поджигают автомобили.
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Иранский парламент сравнил протесты населения с поведением исламских боевиков террористических организаций, потребовав от судебных инстанций принимать решительные меры по отношению к протестующим. Уже задержано более 10 тысяч протестующих, на 1024 из которых открыты уголовные дела.
На фоне массовых шествий Илон Маск сообщил, что в Иране действуют 100 терминалов высокоскоростного широкополосного интернета Starlink. Ранее была речь о планах по запуску 2 000 терминалов интернета от SpaceX.
Решение миллиардера обусловлено поддержкой инициативы Соединённых Штатов Америки по распространению свободного доступа к информации для иранских жителей.