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Samsung отзывает 660 000 стиральных машин из-за случаев возгорания
Некоторые из них уже закончились пожаром.
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Samsung вынуждены отозвать 660 тысяч стиральных машин, проданных в Соединённых Штатах Америки, из-за их программной неисправности, которая заканчивается возгоранием или даже полноценными пожарами. Проблема задела шесть моделей(WA49B, WA50B, WA51A -WA52A, WA54A - WA55A), выпущенных с июня 2021 года по декабрь 2022 года.

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Уже зафиксирован 51 случай возгорания или появление дыма из-за перегрева стиральных машин Samsung. Десять ситуаций из таких закончились полноценным пожаром, который привёл к материальному ущербу частному имуществу или угрозе физическому здоровью.

На данный момент ни о каком дефекте, связанном с технической неисправностью, не упоминается, речь идёт о программных проблемах, поэтому Samsung планирует решить ситуацию обычным обновлением прошивки стиральных машин.

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Это не первый скандал такого рода для южнокорейской компании. В 2016 году уже была известна проблема взрыва аккумулятор смартфона Galaxy Note 7, которая имела более широкие масштабы и привела к ряду судебных исков.

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