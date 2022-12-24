В результате регулярных ракетных обстрелов энергообъектов украинских областей, в ряде из них наблюдается проблема с энергоснабжением, возобновление которого требует времени и ресурсов. На текущий момент ситуация обострена и в Киеве.
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Британское издание Sky News предоставила эксклюзивные снимки со спутника, где сравнивается покрытие электричеством Киева в январе и ноябре 2022 года, которое значительно изменилось.
Издание отмечает, что основные попадания в результате ракетных обстрелов направлены на трансформаторы и другую более уязвимую энергетическую инфраструктуру, нежели полноценные электростанции. Однако система безопасности электростанций, в том числе АЭС, из-за потенциальной угрозы прилёта может переходить в безопасный режим, где вырабатывает электроэнергию исключительно для собственного обслуживания, а возвращение её в нормальный режим занимает время.
Начиная с 10 октября, по украинским энергообъектам было нанесено девять волн ракетных обстрелов, направленных как на прифронтовые зоны, так и на тыловые.