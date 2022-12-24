О своём решении заявил миллиардер в Twitter.

ASUS 3050 все еще за 30 тр

ASUS 3050 все еще за 30 тр

Основатель Tesla Илон Маск за последнее время зачастил с продажей акций компании Tesla, причём каждая из продаж негативно сказывалась на стоимости ценных бумаг, так за текущий год стоимость акций упала на 66,23 процента. Продажа акций миллиардером зачастую сопровождалась аналогичным решением со стороны акционеров, предвидящих падение стоимости своих активов.

реклама

Недавно миллиардер продал очередной пакет акции на сумму 3,6 миллиарда долларов, что также привело к снижению стоимости акций после медийной огласки событию. Продажу акций связывают с желанием Маска поскорее рассчитаться по долгам, которые у него имеются, особенно после взятого кредита для покупки Twitter на сумму 13 миллиардов долларов.

Учитывая влияние таких внезапных «сбросов» акций на их фактическую стоимость, Илон Маск заявил в Twitter Spaces, что не будет продавать ценные бумаги Tesla ближайшие два года. Правда, придадут ли эти слова доверия акционерам - непонятно.

рекомендации 3070 за 50 тр в Ситилинке MSI 3050 за 28 тр в Ситилинке 4080 по старой цене в Регарде, за 100+ Компьютеры от 10 тр в Ситилинке <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам Новый 13700K и KF дешево в Регарде RTX 4080 - 6 видов в Регарде Упала цена Ryzen 7600 4.7ГГц 13600K очень дешево в Регарде



