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Илон Маск не будет ни при каких обстоятельствах продавать акции Tesla в течение двух лет
О своём решении заявил миллиардер в Twitter.
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Основатель Tesla Илон Маск за последнее время зачастил с продажей акций компании Tesla, причём каждая из продаж негативно сказывалась на стоимости ценных бумаг, так за текущий год стоимость акций упала на 66,23 процента. Продажа акций миллиардером зачастую сопровождалась аналогичным решением со стороны акционеров, предвидящих падение стоимости своих активов.

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Недавно миллиардер продал очередной пакет акции на сумму 3,6 миллиарда долларов, что также привело к снижению стоимости акций после медийной огласки событию. Продажу акций связывают с желанием Маска поскорее рассчитаться по долгам, которые у него имеются, особенно после взятого кредита для покупки Twitter на сумму 13 миллиардов долларов.

Учитывая влияние таких внезапных «сбросов» акций на их фактическую стоимость, Илон Маск заявил в Twitter Spaces, что не будет продавать ценные бумаги Tesla ближайшие два года. Правда, придадут ли эти слова доверия акционерам - непонятно.

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#tesla #twitter #elon musk
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