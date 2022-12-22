Издание Reuters предполагает, что в следующем году Microsoft может поднять вопрос приобретения Netflix за 190 миллиардов долларов. На это указывает ряд факторов, которые могли быть стать причиной для покупки стримингового сервиса фильмов и сериалов.
реклама
Президент Microsoft Брэд Смит уже входит в состав совета директоров Netflix, а последние несколько лет Microsoft стремительно стараются наладить сотрудничество между компаниями, укрепляя их связь. Netflix также пытается влиться в игровую индустрию, владея шестью игровыми студиями, чем может заинтересовать Microsoft. Глава игрового подразделения Microsoft Фил Спенсер даёт большую надежду облачному геймингу, который возможно развить Microsoft с помощью Netflix.
Стоит отметить, что предложение достаточно смелое и вряд ли состоится в ближайшие года, ведь на данный момент Microsoft уже имеет проблему с приобретением Activision Blizzard, стоимость которой оценивается в 68.7 миллиарда долларов..