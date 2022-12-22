Интересно, что среди геймеров есть владельцы Xbox.

Десять геймеров из Сан-Франциско подали коллективный иск против Microsoft, где заявили, что сделка о приобретении Activision Blizzard даст компании возможность занять непревзойдённую долю рынка в игровой индустрии.

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Геймеры отмечают, что слияние Activision Blizzard и Microsoft даст второй компании существенное преимущество, чем представляет для истцов(геймеров) угрозу, так как идёт ущерб конкуренции, который может негативно сказаться на финансовом положении самих истцов, повлияв на ценообразование игр студии. Также они упомянули, что снижение конкуренции равно меньшему количеству инноваций, дефициту потребительского выбора и сокращению объёма производства, других «антиконкурентных эффектов», лишающих общественность всех благ конкуренции.

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Несмотря на то, что исковое заявление можно назвать не самым убедительным и вряд ли оно как-то повлияет на итоги сделки, Micosoft уже имеет проблемы с рядом регуляторов и существует риск блокирования сделки стоимостью 68.7 миллиарда долларов.