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Уход Nokia и Ericsson из России может негативно сказаться на качестве мобильной связи
Связано это с введёнными санкциями.
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Уход производителей телекоммуникационного оборудования Nokia и Ericsson из России может негативно сказаться на качестве и доступности мобильной связи, так как компании составляют половину рынка по количестве базовых станций, производству телекоммуникационных антенн и оборудования по передаче цифровых сигналов. Окончательный уход компаний произойдёт в следующем году.

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Ситуация с возможным ухудшением связи может выражаться замедленной загрузкой, сбоем телефонных вызовов(внезапных их сбросом) и более медленный сброс вызовов. Об этом говорится в издании Reuters, которое передаёт слова «пяти высокопоставленных руководителей телекоммуникационных компаний»

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С февраля по март проходила закупка иностранных запчастей в ожидании возможных санкций, чтобы избежать проблем со связью, поэтому ситуация не должна быть критической. О модернизации уже имеющегося оборудования речи быть не может, ведь сейчас основной целью можно назвать запуск отечественного производства.

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#nokia #ericsson
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