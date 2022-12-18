Связано это с прекращением поставок топлива, которое шло из России.

Основанная в 2008 году Билл Гейтсом компания TerraPower, специализирующаяся на ядерной энергетике, а именно разработке реакторов на бегущей волне, вынуждена отложить презентацию собственной разработки из-за прекращения поставок топлива, которое шло из России.

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Генеральный директор объяснил, что единственная компания по поставке топлива HALEU, более не является жизнеспособной частью коммерческой цепочки TerraPower. И уже учитывая отсутствие поставок топлива, как и установок по его обогащению в Соединённых Штатах Америки, ожидается минимум двухлетняя задержка для запуска натриевого реактора.

В планах атомная станция Natrium должна быть меньше стандартных реакторов и стоить всего 4 миллиарда долларов, часть из которых в Соединённых Штатах Америки финансирует Министерство энергетики. По расчётам, электричества от такой станции хватит на половину города среднего размера.

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Постройка первого реактора от TerraPower должна была произойти в городе Кеммерер, штат Вайоминг. По предварительным планам постройка реактора должна была начаться в 2023 году, а уже в 2028 он бы вступил в эксплуатацию.