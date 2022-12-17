Это связано с тем, что он бездомный.

Американский певец Джон Рич поинтересовался у Илон Маска насчёт возможного обыска его дома сотрудниками Федерального Бюро Расследований, на что тот получил ответ: «у меня нет дома»

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Миллиардер, продавший все свои семь домов, действительно является бездомным и правоохранители могли бы столкнуться с проблемой, если бы им предстояло обыскать его дом. Из жилого имущества можно лишь указать на арендованный дом Маска, площадь которого всего 34.8 квадратных метра.

После продажи своей жилой недвижимости Илон Маск обещал больше не иметь домов, объясняя, что полученные деньги с продажи домов должны быть потрачены на освоение Марса.

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Хотя пока Илон Маску не грозит скамья подсудимых, определённые проблемы с законом миллиардер всегда имел и продолжает их себе наживать. Так из-за недавнего увольнения им профсоюзных уборщиков штаба Twitter без выходного пособия, этим заинтересовался местный прокурор, обещавший проследить за миллиардером.