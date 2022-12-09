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В Twitter появится возможность отследить теневой бан - Илон Маск
Также будет удалено полтора миллиарда неактивных аккаунтов.
рекомендации
24 ядерный 13900K - смотри цену
3070 Gainward Phantom за 41 тр - надо брать
4080 MSI Gaming по цене Palit
Новейший i9 13900KF немного дешевле
-21000р на RTX 4080 в Ситилинке
3070 Ti за 50 тр
i7 13700KF 16 ядер - цена рухнула

Илон Маск объявил, что в течение недели с Twitter будет удалено полтора миллиарда неактивных аккаунтов. Речь идёт о тех аккаунтах, которые за долгий период времени не публиковали твитты или вовсе не заходят в социальную сеть. Такое решение предпринято для освобождения занятых никнеймов новым пользователям.

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В ближайшие две недели также появится возможность посмотреть какое количество пользователей взаимодействовали с твиттом, поэтому можно предположить появленияе счётчика просмотров и других активностей.

Помимо этого авторы своих профилей в Twitter смогут отследить наличие теневого бана(скрытия профиля или твиттов для пользователей, снижающее охват аудитории) благодаря новому инструменту, который укажет причину блокировки и способы оспорить блокировку.

рекомендации
<b>13900K</b> в Регарде по норм цене
4080 MSI Gaming в продаже
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке
3070 за 45 тр в Ситилинке
RTX 4080 - 6 видов в Регарде
Новый 13700K и KF дешево в Регарде
3060 Ti MSI дешевле 40 тр
Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула!
13600K очень дешево в Регарде
4 вида RTX 4090 в Регарде
RTX 3090 уже за 100 тр с началом

Не так давно Илон Маск раскритиковал Википедию за удаление страницы на тему The Twitter Files, после чего поинтересовался за сколько можно приобрести интернет-энциклопедию, но получил чёткий ответ: это сделать невозможно.

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#twitter #elon musk
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