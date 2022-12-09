Илон Маск объявил, что в течение недели с Twitter будет удалено полтора миллиарда неактивных аккаунтов. Речь идёт о тех аккаунтах, которые за долгий период времени не публиковали твитты или вовсе не заходят в социальную сеть. Такое решение предпринято для освобождения занятых никнеймов новым пользователям.
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В ближайшие две недели также появится возможность посмотреть какое количество пользователей взаимодействовали с твиттом, поэтому можно предположить появленияе счётчика просмотров и других активностей.
Помимо этого авторы своих профилей в Twitter смогут отследить наличие теневого бана(скрытия профиля или твиттов для пользователей, снижающее охват аудитории) благодаря новому инструменту, который укажет причину блокировки и способы оспорить блокировку.
Не так давно Илон Маск раскритиковал Википедию за удаление страницы на тему The Twitter Files, после чего поинтересовался за сколько можно приобрести интернет-энциклопедию, но получил чёткий ответ: это сделать невозможно.