Лю Вейбинг, являющийся Вице-Президентом Xiaomi Group China и главой подразделения Redmi, в китайской социальной сети Weibo опубликовал резкое заявление. По его мнению, игровые телефоны "вымрут" как класс смартфонов из-за их ненадобности.
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В качестве главного аргумента Лю Вейбинг привёл возможности смартфонов Xiaomi 13, которые не позиционируют себя как игровые, но ничем не хуже, а наоборот - даже лучше, справляются с геймерскими задачами, что напрямую отбивает надобность игровых смартфонов в наше время.
Несмотря на это, Redmi активно занималась разработкой игровых модификаций смартфонов своей линейки, взять за пример можно Redmi K40 Gaming Edition или Redmi K50 Gaming. Но если верить словам Лю Вейбинга, можно смело предположить, что флагманы серии Redmi K60 после выхода не будут иметь отдельную геймерскую версию, ведь сам глава Redmi считает это неуместным в наше время.