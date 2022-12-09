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Роскомнадзор обязал HeadHunter передавать личные данные пользователей
Сервис для поиска работы теперь обязан передавать данные силовикам по их запросу.
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Роскомнадзор обязал HeadHunter сотрудничать с правоохранительными органами, внеся сервис для работодателей и соискателей в реестр «организаторов распространения информации» под наименованием «чат соискателя с работодателем в рамках отклика на вакансию»

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Внесённые в реестр сервисы и сайты несут за собой обязанность хранить личные данные пользователей, в том числе их переписки с ключами шифрования, для передачи Федеральной Службе Безопасности по первому их запросу.

На данный момент в HeadHunter размещены вакансии от 1.8 миллионов компаний, а также более 61 миллиона резюме от соискателей, которые могут быть переданы спец. службам, если на это будет необходимость. SimilarWeb поставила сервис на третье место в мире для поиска работы.

Начиная с 2014 года, в вышеназванный реестр активно вносились сервисы Яндекс. В начале года список пополнили Яндекс.Еда, Яндекс.Микромобильность, Яндекс.Такси и Яндекс.Лавка. Всего в реестре находится 348 сайтов.


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#роскомнадзор #headhunter
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