Сервис для поиска работы теперь обязан передавать данные силовикам по их запросу.

Роскомнадзор обязал HeadHunter сотрудничать с правоохранительными органами, внеся сервис для работодателей и соискателей в реестр «организаторов распространения информации» под наименованием «чат соискателя с работодателем в рамках отклика на вакансию»

реклама

Внесённые в реестр сервисы и сайты несут за собой обязанность хранить личные данные пользователей, в том числе их переписки с ключами шифрования, для передачи Федеральной Службе Безопасности по первому их запросу.

На данный момент в HeadHunter размещены вакансии от 1.8 миллионов компаний, а также более 61 миллиона резюме от соискателей, которые могут быть переданы спец. службам, если на это будет необходимость. SimilarWeb поставила сервис на третье место в мире для поиска работы.

Начиная с 2014 года, в вышеназванный реестр активно вносились сервисы Яндекс. В начале года список пополнили Яндекс.Еда, Яндекс.Микромобильность, Яндекс.Такси и Яндекс.Лавка. Всего в реестре находится 348 сайтов.





рекомендации <b>13900K</b> в Регарде по норм цене 4080 MSI Gaming в продаже 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке 3070 за 45 тр в Ситилинке RTX 4080 - 6 видов в Регарде Новый 13700K и KF дешево в Регарде 3060 Ti MSI дешевле 40 тр Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула! 13600K очень дешево в Регарде 4 вида RTX 4090 в Регарде RTX 3090 уже за 100 тр с началом



