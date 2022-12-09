Речь идёт о возможной эксклюзивности серии игр Call of Duty для Xbox.

Приобретение Activision Blizzard компанией Microsoft навело значительного шума, особенно для Sony, которая опасается возможной эксклюзивности Call of Duty на консолях Xbox, что лишит такого ценного AAA-тайтла PlayStation. В свою очередь, представители Microsoft неоднократно предлагали предоставить гарантии, что этого не произойдёт в ближайшие десять лет, однако Sony отказывалась даже комментировать это.

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Генеральный директор игрового подразделения Microsoft Фил Спенсер заявил, что в случае приобретения Activision Blizzard, выход серии игр Call of Duty продолжится в Steam. Генеральный директор Valve Гейб Ньюэлл прокомментировал слова Спенсера и заявил, что верит ему, а какие-то письменные подтверждения слов не имеют необходимости.

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Microsoft уже заключила сделку с Nintendo, что серия игр Call of Duty продолжит выходить на портативной консоли в течение следующих десяти лет. Договорённости вступят в силу после завершения сделки, которое намечается на конец июня следующего года.