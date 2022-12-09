Приобретение Activision Blizzard компанией Microsoft навело значительного шума, особенно для Sony, которая опасается возможной эксклюзивности Call of Duty на консолях Xbox, что лишит такого ценного AAA-тайтла PlayStation. В свою очередь, представители Microsoft неоднократно предлагали предоставить гарантии, что этого не произойдёт в ближайшие десять лет, однако Sony отказывалась даже комментировать это.
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Генеральный директор игрового подразделения Microsoft Фил Спенсер заявил, что в случае приобретения Activision Blizzard, выход серии игр Call of Duty продолжится в Steam. Генеральный директор Valve Гейб Ньюэлл прокомментировал слова Спенсера и заявил, что верит ему, а какие-то письменные подтверждения слов не имеют необходимости.
Microsoft уже заключила сделку с Nintendo, что серия игр Call of Duty продолжит выходить на портативной консоли в течение следующих десяти лет. Договорённости вступят в силу после завершения сделки, которое намечается на конец июня следующего года.