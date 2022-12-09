Её выход намечается уже в следующем году.

Вышедший в 2013 году сериал про британских гангстеров «Острые козырьки» продлили на шесть сезонов, а происходящие в нём события набрали существенный зрительский охват и даже породили мемы. Британская студия Maze Theory принялась за создание одноимённой игры на основе сериала.

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Полное название игры Peaky Blinders: The King's Ransom, её действия происходят в режиме VR(виртуальная реальность) от лица главного героя, втянутого в охоту за правительственным чемоданом Премьер-Министра Великобритании Уинстона Черчилля, где содержатся все явки британских агентов и их имена.

Главный герой получит возможность стать одним из "козырьков", знакомясь с героями сериала, которых озвучивали те же актёры. Действия ограничиваются Лондоном и Бирмингемом, где можно посетить паб «Гаррисон», букмекерскую контору и дворик Чарли.

Разработчики продемонстрировали геймплей игры, где показаны элементы VR-взаимодействия с окружением, стрельбой и диалогами. Графическая составляющая оставляет желать лучшего, однако разработкой занята небольшая студия, тем более речь идёт о игре режитма виртуальной реальности.

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Выход Peaky Blinders: The King's Ransom состоится 9 марта следующего года. Игра доступна в Steam, VR-гарнитурах Quest, Pico 4.