Центробанк России поддержал легализацию майнинга, в том числе проведение криптовалютных транзакций, но при условии, что торговля будет проходить на иностранных биржах и с нерезидентами страны. Допускаются и исключения, при которых торговля будет внутри страны, но с одобрения уполномоченного органа.
реклама
На данный момент законодательный орган России рассматривает законопроект «О правовом регулировании деятельности по майнингу», который как раз таки определяет для владельцев криптовалюты два пути:
- торговать на иностранных биржах без одобрения сделок;
- торговать внутри России с одобрения сделки уполномоченным органом;
Оба пути ведут к Федеральную Налоговую Службу для отчётности о доходах.
Инициаторы законопроекта сообщают, что он утверждён с Центробанком и Министерством Финансов, их позиции не имеет особых разногласий, а надежда на вступление закона в силу уже с 1 января 2023 года всё ещё есть. Рассмотрение законопроекта запланировано на текущий месяц.