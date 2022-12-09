Продавать криптовалюту можно будет на иностранных биржах и нерезидентам страны или через уполномоченный орган.

Центробанк России поддержал легализацию майнинга, в том числе проведение криптовалютных транзакций, но при условии, что торговля будет проходить на иностранных биржах и с нерезидентами страны. Допускаются и исключения, при которых торговля будет внутри страны, но с одобрения уполномоченного органа.

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На данный момент законодательный орган России рассматривает законопроект «О правовом регулировании деятельности по майнингу», который как раз таки определяет для владельцев криптовалюты два пути:

торговать на иностранных биржах без одобрения сделок; торговать внутри России с одобрения сделки уполномоченным органом;

Оба пути ведут к Федеральную Налоговую Службу для отчётности о доходах.

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Инициаторы законопроекта сообщают, что он утверждён с Центробанком и Министерством Финансов, их позиции не имеет особых разногласий, а надежда на вступление закона в силу уже с 1 января 2023 года всё ещё есть. Рассмотрение законопроекта запланировано на текущий месяц.