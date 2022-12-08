Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Nacvark За пост начислено вознаграждение
Илон Маск предусмотрел в штаб-квартире Twitter спальные комнаты
Такие удобства явно придут на пользу для работающих сверхурочно.
рекомендации
24 ядерный 13900K - смотри цену
3070 Gainward Phantom за 41 тр - надо брать
4080 MSI Gaming по цене Palit
Новейший i9 13900KF немного дешевле
-21000р на RTX 4080 в Ситилинке
3070 Ti за 50 тр
i7 13700KF 16 ядер - цена рухнула

Приобретение Илон Маском Twitter привело к массовым сокращениям в компании, но автоматизация всех рабочих процессов невозможна, поэтому некоторые сотрудники теперь возьмут на себя работу уже уволенных.

реклама

Для особых «трудяг» опустевшая штаб-квартира Twitter была оборудована спальными местами, которые пришли на замену спальным мешкам прямо в офисе. Условия вполне себе комфортабельные: кровать queen-size(60x80 дюймов), тумбочка, два кресла и настольная лампа. На этаж офиса приходится от четырёх до восьми спален, а в некоторых из них уже заполнены мусорные урны, что говорит об их использовании.

Официальных объявлений о новых условиях труда компанией не сделано, вся информация об этом передана сотрудниками на анонимных условиях изданию Forbes. Скорее всего, такие помещения могут пригодится особо работящим сотрудникам.

рекомендации
<b>13900K</b> в Регарде по норм цене
4080 MSI Gaming в продаже
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке
3070 за 45 тр в Ситилинке
RTX 4080 - 6 видов в Регарде
Новый 13700K и KF дешево в Регарде
3060 Ti MSI дешевле 40 тр
Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула!
13600K очень дешево в Регарде
4 вида RTX 4090 в Регарде
RTX 3090 уже за 100 тр с началом

В прошлом месяце Илон Маск призвал сотрудников подойти к своей работе с особой интенсивностью в рамках реструктуризации компании по программе Twitter 2.0.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#twitter #elon musk #forbes
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Илон Маск на целых 30 минут перестал быть самым богатым человеком в мире
Илон Маск уступил титул самого богатого человека в мире французскому бизнесмену Бернару Арно
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Флагманский PCI-E 4.0 SSD Samsung 980 Pro на 2 терабайта рекордно подешевел в российских магазинах
22
Гиперактивное солнечное пятно выбросило в сторону Земли порцию солнечных вспышек
+
Показ B-21 Raider является недвусмысленным посланием Китаю
8
Команда бывших инженеров NASA сбросила на Землю куриное яйцо из космоса и оно не разбилось
3
В Польшу прибыло огромное количество боевой теники, в том числе и танки Abrams
34
Коршун, обученный индийской армией, охотится на беспилотники
6
Американские майнеры влезли в долги, которые им не под силу отдать кредиторам
10
Дисплей Samsung нового поколения предложит мониторинг артериального давления и уровня сахара
1
Стала известна рекомендованная стоимость GeForce RTX 4070 Ti — выгоднее RTX 4080, но всё ещё дорого
42
Начато расследование в отношении разрабатывающей мозговые импланты компании Neuralink Илона Маска
4
Ученые: Физическая активность способна изменить генетику человека
1
Спрос на AMD Ryzen 7 5800X3D настолько велик, что процессор может немного подорожать
29
Мошеннические приложения наводнили Google Play и заразили 2 млн Android устройств
+
Почему сегодня видеокарты AMD выгоднее NVIDIA, и кто переплачивает за бренд NVIDIA до 35 000р
11
Noctua выпустила две фирменные отвёртки — длинный стержень, магнитный наконечник и удобная ручка
7
Электрическая щётка Xiaomi Nandme NX8000 с индикатором давления подешевела на 27% на Aliexpress
2
Разработчики NFS: Unbound пояснили, почему нет поддержки PlayStation 4 и Xbox One
4
Gainward выпустит модификацию видеокарты GeForce RTX 4080 Phoenix GS с отборными GPU
+
Венгрия отказалась обучать солдат ВСУ
15
С производством RX 7900 серьезные проблемы, будет дефицит – Igor'sLAB
15

Популярные статьи

Какие секреты есть у ударного бомбардировщика "B-21 Raider" и почему он не "летающий"
42
AMD Radeon RX 6600m - мутант из Поднебесной
132
Обзор и тестирование смартфона Oukitel WP21
11
Делаем правильный полупассивный режим для SFX-блока питания
148
The Callisto Protocol - Рецензия
31
Как Европарламент опозорился с объявлением России спонсором терроризма
31
Обзор боксов для хранения всякой мелочи - по просьбам комментаторов
80
Найден недорогой и эффективный способ победить все варианты коронавируса SARS-CoV-2
5
Как Турция "троллит" европейских покупателей российской нефти
4
Лучшие китайские бренды смартфонов 2022 - обзор, рейтинг, описание
+

Сейчас обсуждают

andrew_riddler
07:34
В большинстве новых игр уже 6800 на уровне 3080,и даже с рт Ну в худшем случае на уровне 3070ти 7900хтх будет на уровне 3060ти только в.ваших влажных фантазиях Проплаченный Хуингом киберпук,это не бо...
Стала известна рекомендованная стоимость GeForce RTX 4070 Ti — выгоднее RTX 4080, но всё ещё дорого
Фамилия Имя
07:32
По твоему. путин уничтожает их город и это нормально а если они в ответ ударят это плохо?
Перед отправкой на Украину HIMARS были перенастроены так, чтобы ракеты не достигли территории РФ
Олег Тишкин
07:29
Я взял на Али новые: msi b550m mortal wifi с ryzen 5600x за 24000 рублей. Всё идеально упаковано и даже цп в коробочке с подкладками никак у нас в магазинах продают. На момент покупки у нас толко цп с...
Core i5-13600K приехал в Россию – стоит ли брать новый камень Intel, и какие есть альтернативы
Олег Тишкин
07:29
Я взял на Али новые: msi b550m mortal wifi с ryzen 5600x за 24000 рублей. Всё идеально упаковано и даже цп в коробочке с подкладками никак у нас в магазинах продают. На момент покупки у нас толко цп с...
Core i5-13600K приехал в Россию – стоит ли брать новый камень Intel, и какие есть альтернативы
Эдуард Борисюк
07:28
Автор хоть понял, что написал??? Хаймарсам ограничили дальность для ракет атамс хотя они в Украину не поставлялись)) ты действительно уверен что пускавая установка может ограничить дальность ракеты??
Перед отправкой на Украину HIMARS были перенастроены так, чтобы ракеты не достигли территории РФ
Есенгельды Оспанов
07:12
Скоро долетят..
Перед отправкой на Украину HIMARS были перенастроены так, чтобы ракеты не достигли территории РФ
Megard
07:08
"Стоимость B-21 Raider оценивается в рамках 750-800 млн долларов" - это пока его производить не стали, думаю окончательная цена вырастит разика так в два, доить бюджет америкосы умеют.
В Америке нахваливают "B-21 Raider" при сравнении с его прямым предшественником - "B-2 Spirit"
Ultimauser
07:05
Чимбальбом - 0: Первый эксперимент
Stopor Shulepov
06:59
Через три года либо ишак сдохнит или разрешатели.
СМИ: Nokia получила экспортную лицензию для поставки оборудования в Россию, но не всё так просто
Stopor Shulepov
06:56
Так организуйте очередной майдан в Киеве,или Зе это не трус Янукович и быстро перестреляет всех зачинщиков.
Перед отправкой на Украину HIMARS были перенастроены так, чтобы ракеты не достигли территории РФ
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем