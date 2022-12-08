Приобретение Илон Маском Twitter привело к массовым сокращениям в компании, но автоматизация всех рабочих процессов невозможна, поэтому некоторые сотрудники теперь возьмут на себя работу уже уволенных.
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Для особых «трудяг» опустевшая штаб-квартира Twitter была оборудована спальными местами, которые пришли на замену спальным мешкам прямо в офисе. Условия вполне себе комфортабельные: кровать queen-size(60x80 дюймов), тумбочка, два кресла и настольная лампа. На этаж офиса приходится от четырёх до восьми спален, а в некоторых из них уже заполнены мусорные урны, что говорит об их использовании.
Официальных объявлений о новых условиях труда компанией не сделано, вся информация об этом передана сотрудниками на анонимных условиях изданию Forbes. Скорее всего, такие помещения могут пригодится особо работящим сотрудникам.
В прошлом месяце Илон Маск призвал сотрудников подойти к своей работе с особой интенсивностью в рамках реструктуризации компании по программе Twitter 2.0.