Не так давно Илон Маск критиковал Apple за сокращения размера закупки рекламы у социальной сети, а также допускал вероятность удаления Twitter из App Store. Однако после недавних переговоров Илон Маска с Тим Куком всё изменилось.
реклама
Во время двухчасовой прямой трансляции в сервисе Twitter Spaces Илон Маск заявил, что Apple продолжит закупать рекламу в обычном объёме, а социальная сеть останется в App Store. Он добавил, что Apple является самым крупным рекламодателем социальной сети. Стоит отметить, что «отключение» Twitter от App Store лишило бы полтора миллиарда пользователей «яблочных» устройств доступа в социальную сеть.
По всей видимости, на такое резкое изменение отношений с "умеренно негативных" обратно на партнёрские повлияла встреча Илона Маска с Генеральным директором Apple Тим Куком.
Решение о возобновлении приобретения рекламы Twitter приняла и Amazon. Вероятно, что Маск нашёл способ вернуть крупные компании, прекратившие закупку рекламы, обратно в социальную сеть.