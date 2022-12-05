Ранее была вероятность удаления Twitter из App Store и полное прекращение закупки рекламы.

Не так давно Илон Маск критиковал Apple за сокращения размера закупки рекламы у социальной сети, а также допускал вероятность удаления Twitter из App Store. Однако после недавних переговоров Илон Маска с Тим Куком всё изменилось.

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Во время двухчасовой прямой трансляции в сервисе Twitter Spaces Илон Маск заявил, что Apple продолжит закупать рекламу в обычном объёме, а социальная сеть останется в App Store. Он добавил, что Apple является самым крупным рекламодателем социальной сети. Стоит отметить, что «отключение» Twitter от App Store лишило бы полтора миллиарда пользователей «яблочных» устройств доступа в социальную сеть.

По всей видимости, на такое резкое изменение отношений с "умеренно негативных" обратно на партнёрские повлияла встреча Илона Маска с Генеральным директором Apple Тим Куком.

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Решение о возобновлении приобретения рекламы Twitter приняла и Amazon. Вероятно, что Маск нашёл способ вернуть крупные компании, прекратившие закупку рекламы, обратно в социальную сеть.