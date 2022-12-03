В данном случае проведённая амнистия оказалась бессмысленна.

Не так давно скандально известный из-за своих высказываний Канье Вест был разблокирован в Twitter по проведённой амнистии, однако ненадолго: его вновь заблокировали. На этот раз Илон Маск не собирается давать звезду третий шанс.

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Причиной тому стал визит Канье Уэста на канал ультраправый канал InfoWars, который популяризирует конспирологические теории, из-за чего его контент активно блокируется на всех видеохостингах. Интересно, что на лице певца была чёрная маска, а его рука лежала на библии.

Канье Уэст дал интервью Нику Фуэнтесу, стороннику "превосходства белой расы", где разделил идеи нацизма, восхитился Гитлером и заодно поддержал действующего президента России Владимира Путина. По всей видимости, всё это было сделано для повышения ажиотажа к своей личности.

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Впрочем, это не первый случай, когда амнистия заблокированных аккаунтов оказалась бессмысленна. Так бывший президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп получил разблокировку своего Twitter аккаунта, но возвращать в социальную сеть не желает из-за упавшей активности пользователей, отдавая предпочтение своей собственной - Trust Official.