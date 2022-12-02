Связано это с перераспределением разработчиков на другие цели.

Выход Cyberpunk 2077 состоялся ещё два года назад, с тех пор игра потерпела определённые изменения, в том числе работу над ошибками и введение нового игрового контента. Работа над логическим сиквелом к игре под кодовым названием «Project Orion», анонсированном в октябре, может начаться не раньше 2024 года.

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Разработка сиквела должна была стартовать после выхода дополнения Phantom Liberty к Cyberpunk 2077. Позже Генеральный директор студии Адам Кичиньски заявил, что работа над сиквелом действительно начнётся после выхода DLC, однако не всё так просто: над «Project Orion» сосредоточиться малая часть разработчиков из новой студии в Бостоне(меньше, чем задействовано в разработке Phantom Liberty), основная займётся работой над новой игрой серии The Witcher.

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Работа над концептуальной фазы «Project Orion» начнётся только в следующем году, а о полноценных шагах разработки можно пока даже ещё не говорить.